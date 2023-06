Si è svolto nelle scorse ore il vertice tra il primo cittadino di Aprilia Lanfranco Principi e la delegata delle finanze Gemma Stampatore. Un incontro che è servito a valutare l'opportunità - da parte del Comune di Aprilia - di aderire alle Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e procedere quindi all'adozione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate dei Tributi locali nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022. Questo darà la possibilità alle famiglie e alle aziende di estinguere i debiti iscritti a ruolo, versando il dovuto al netto di sanzioni e interessi di mora.

"L'orientamento dell'amministrazione- sottolinea l'assessore alle Finanze e Tributi Gemma Stampatore- è quello di aderire alla rottamazione quarter, fermo restando i controlli che gli uffici di competenza stanno effettuando, che saranno fondamentali per capire il riflesso che l'adesione comporterà sulle entrate dell'ente. L'eventuale adesione, a prescindere dalle opinioni più generali sulla natura del provvedimento, comporta una legittima opportunità per i cittadini, che potranno pagare a rate e/o regolarizzare la loro posizione debitoria. Una volta raccolti tutti i dati avremo un quadro chiaro e tutti gli strumenti per procedere in questa direzione".