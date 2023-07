Il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, si è trovato a dover obbligatoriamente congelare il protocollo firmato con Ance Latina e parti sociali per rendere il badge di cantiere propedeutico ai bandi pubblici per l'edilizia, a causa del ricorso presentato da alcune associazioni (Confapi Aniem, Confapi Latina e Impresa) che lamentano il mancato coinvolgimento nel processo decisionale. Un freno che ha allarmato non poco i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, che tramite i rispettivi segretari provinciali Alessio Faustini, Paolo Masciarelli e Massimo Purificato, esternano la preoccupazione per l'azione delle associazioni nei confronti dell'ente di via Costa, costretto a bloccare tutto, nonostante lo stesso percorso sia stato condiviso da altri enti e istituzioni, quali Prefettura, Comuni, Inail, Asl, per citarne solo alcuni.

Di fatto, è stato interrotto un percorso che avrebbe disciplinato varie misure sulla sicurezza e sul rispetto delle norme contrattuali, nonché l'introduzione in forma obbligatoria del "badge di cantiere" nei luoghi di lavoro, ovvero nei cantieri edili per l'esecuzione di lavori pubblici appaltati dalla stessa Provincia di Latina per importi superiori a 150.000 euro.

«Ribadiamo che in un periodo di concentrazione di risorse ingenti sul territorio per via dei fondi del Pnrr, laddove l'edilizia rappresenta da sempre un volano per l'economia territoriale, poter governare i processi e prevenire alcuni fattori di rischio che possono distorcere concetti quali legalità, trasparenza e rispetto delle regole, per noi associazioni sindacali scriventi rappresenta una importante opportunità per elevare la qualità delle opere e la qualità delle condizioni di lavoro per gli operai da noi rappresentati - spiegano i sindacalisti - A nulla è valsa la successiva riunione, con finalità inclusive, svoltasi il 23 maggio presso la sede della Provincia dove le sopra richiamate associazioni datoriali hanno ribadito con forza la loro contrarietà al "badge di cantiere" e quindi un secco no all'adesione al protocollo così come concepito e per i quali era stata anche proposta in maniera gratuita la possibilità di utilizzo della piattaforma del Badge di cantiere conservando la libertà associativa a tutti i sistemi bilaterali di rappresentanza».