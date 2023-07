Benvenuto al sud Partito Democratico: alle 8 la piazza del porto di Formia si popola di parlamentari, segretari, consiglieri regionali. Sandro Ruotolo col suo slang campano è palesemente quello che sta più simpatico al personale del traghetto Laziomar che hanno la medesima cadenza si tranquillizzano dopo aver contato un lungo elenco di volti noti che passano ogni giorno in tv.

Elly Schlein arriva presto e trova l'intera segreteria provinciale, tutto lo staff del Pd del sud pontino e un nugolo di bambini col cappellino rosso, scolaresca in gita come un po', apparentemente, sembra la segreteria nazionale del Pd che oggi scegli di tornare a Ventotene, dove tutto è cominciato col confino di un nutrito gruppo di socialisti, progressisti, dissidenti del regime fascista. Mentre lo stato maggiore del Partito democratico sale la scaletta del san francesco al porto di Formia un po' sembra il celebre "Quarto Stato". E un po' no. Comunque si parte, gli agenti della Digos controllano ogni cossa, il fioraio di Formia ha messo su tutte le piante ornamentali che serviranno ad addobbare l0incontro sull'isola. E via, si va sull'isola che c'è.