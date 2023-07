"Dobbiamo utilizzare le risorse nel modo più virtuoso e lungimirante possibile. Prendo atto con piacere dell'approvazione della delibera di giunta che consentirà al Comune di Latina di richiedere una prima tranche di finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 per interventi e servizi da realizzare nell'ambito della vision 'Latina resiliente'. Le Strategie Territoriali promuovono lo sviluppo socioeconomico nelle aree urbane, con l'obiettivo di incentivare il rilancio economico e l'incremento dei servizi ai cittadini, e di favorire una giusta transizione verso un'economia circolare e sostenibile. Bisogna allineare tutte le opportunità economiche a disposizione del territorio. Dal Fesr al Pnrr, fino alla nuova programmazione europea. Se coniughiamo tutto questo in maniera intelligente abbiamo concretamente una possibilità di cambiamento. Non si tratta solo di consapevolezza delle opportunità, ma di dare la concreta possibilità a tutte le reti del territorio di essere parte attiva dei processi decisionali. Latina ha bisogno di un cambiamento strutturale. Per questo parliamo di strategie territoriali. Dove le parole chiave sono coprogettazione e strategia". Lo ha dichiarato in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio che prosegue così: "Diversi gli ambiti di intervento: mobilità sostenibile, riqualificazione ambientale ed efficienza energetica, infrastrutture verdi, qualità degli spazi pubblici, servizi e luoghi per la cultura e la socialità, la digitalizzazione per l'amministrazione e la governance del territorio. Il Programma della Regione Lazio 2021-2027 vuole finanziare lo sviluppo delle aree urbane medie nell'ambito delle "Strategie Territoriali" che adotteranno un approccio integrato e multidisciplinare alla rigenerazione urbana, con un coinvolgimento attivo del Partenariato.

Come ha giustamente affermato di recente l'assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, queste iniziative possono avere impatto significativo sulle priorità del territorio. Ma occorre usare in modo virtuoso le risorse messe a disposizione. Con la delibera numero 43, approvata dalla giunta del sindaco Matilde Celentano nella seduta del 29 giugno, si entra nella fase attuativa di un primo pacchetto di interventi, per un totale di quasi 11 milioni di euro. Tra i progetti inerenti agli 11 milioni di euro spicca quello da 1 milione e 300 mila euro per l'elaborazione dati e lo studio di fattibilità e messa in sicurezza di percorsi e accessi alle 13 aree scolastiche dei Borghi. Tra gli importi principali anche un milione di euro per la riqualificazione delle aree verdi del centro cittadino, tra cui piazza quartiere Trieste, piazza Berlinguer, parco di via Ovidio, aree verdi di viale Don Morosini, viale Emanuele Filiberto e di via Zanetti. Si aggiungono le progettualità dei parchi produttivi Upper di via Massaro e di Campo Boario per quasi 1,4 milioni di euro. Interventi di riqualificazione ambientale e climatica negli spazi pubblici urbani di piazzale dei Mercanti e del parcheggio di via Neghelli, per circa 1,3 milioni di euro, e I collegamenti ciclabili Nuova Nascosa-via del Lido, autolinee viale Le Corbusier-via Bruxelles, via Galvaligi-via del Lido per oltre 600mila euro, mentre gli altri percorsi ciclabili programmati con la vision saranno inseriti nella seconda tranche di richieste di finanziamento".