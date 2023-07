E' una sorta di pellegrinaggio laico quello che alle 11 del mattino porta la segretaria del Pd Elly Schlein davanti sulla tomba di Altiero Spinelli. Il corteo muove dal porto per raggiungere il cimitero dove è sepolto il detenuto Spinelli, considerato il padre spirituale dell'Europa, autore del Manifesto e simbolo di un pensiero libero di cui ancora si sente il bisogno. Di fatto, la segretaria del Pd sull'isola di Ventotene inaugura la campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo anno. Prima il momento di raccoglimento e la deposizione dei fiori per Spinelli e la tomba vicina di Luciano Bolis in un silenzio che ha qualcosa di sacro. Poi, fuori dal camposanto, nel momento stampa la Schlein va giù dura col Governo italiano e i sovranisti di casa nostra ed europei: "L'Europa che ha in testa la Meloni è un'Europa dei veti nazionali, un luogo dove si alzano muri e dove ci si rinchiude in uno spazio sempre più stretto. Noi del Pd siamo qui per recuperare un'altra idea di Europa, la nostra, un'idea politica, inclusiva, solidale, lungimirante".

