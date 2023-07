"Il fatto non sussiste e nessun rinvio a giudizio": si esprime il Gup del Tribunale di Cassino sul presunto abuso d'ufficio nei confronti di Paola Villa, già sindaco di Formia e attualmente consigliere comunale.

"Sebbene l'abuso d'ufficio sia in via di depenalizzazione - fanno sapere da Un'altra Città - la nostra consigliera Paola Villa, tramite il suo avvocato Vincenzo Macari, ieri ha chiesto di voler essere ascoltata dal Gup e di non chiedere alcun rinvio affinché si chiarisse, in totale evidenza, questa storia inventata prima che il reato ipotizzato, l'abuso d'ufficio, venisse depenalizzato dal Parlamento.

Nel febbraio 2021 la Guardia di Finanza notifica la conclusione delle indagini nate per una querela di un allora consigliere comunale, Pasquale Cardillo Cupo, circa la presunta irregolarità sulla nomina del dott. Mario Taglialatela a capo di gabinetto del sindaco.

Per chiarezza dei fatti, la nomina di capo di gabinetto fece risparmiare alla casse del comune di Formia circa 40000 euro: solo 8000 euro all'anno per la competenza e la professionalità dell'avvocato Tagliatela, in pieno periodo pandemico con una città in sofferenza.



E sempre a chiarezza, Paola Villa e Mario Taglialatela furono" avversari" politici nella campagna elettorale del 2018, quindi nessun rapporto di favoritismo.



"Un'Altra Città" è rimasta sempre a fianco di Paola Villa, riconoscendosi nelle sue battaglie e nel suo impegno civico e civile; mai abbiamo avuto dubbi sulla sua onestà, sulla sua trasparenza amministrativa durante il mandato da sindaco, sostenendone ancora la candidatura a sindaco del 2021 e consigliere regionale nel 2023.

In un panorama politico che resta sempre più espressione di rapporti clientelari , di do ut des, di do ut facias, continuiamo a sostenere principio di legalità, trasparenza e onestà.

Avanti insieme e a testa alta: non indietreggeremo di un millimetro".