C'era da aspettarsi una reazione dalla Lista Celentano che, come gruppo politico, si vede sfilare un consigliere, ed è arrivata puntuale per voce del capogruppo Enzo De Amicis. «Il gruppo politico della Lista Civica Celentano ha appreso con grande stupore il passaggio del Consigliere Licata Emiliano nelle file dell'UDC-DC nel momento in cui è appena iniziato il percorso politico-amministrativo di questa Consiliatura – scrive De Amicis a nome della lista - fino a ieri Licata Emiliano era stato partecipe della vita del Gruppo Consiliare condividendone tutte le decisioni e le scelte, ma come componenti di una Lista Civica rispettiamo le libertà individuali, le scelte e le relative conseguenze. Il passaggio speriamo non sia legato a mere logiche di spartizione di potere (Cencelli docet), a cui auguriamo in ogni caso buon lavoro, avvenuto in un momento istituzionalmente delicato può dare adito però a vecchi meccanismi politici non compatibili con la nostra realtà civica. Il Gruppo politico della Lista Celentano fa quadrato intorno alla figura del Sindaco e continuerà a sostenerla sempre lealmente. La nostra idea sarà quella del rigore inteso come costante di una linea politica tra i partiti stessi e finalizzata solo all'interesse della collettività».