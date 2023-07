Il passaggio di Emiliano Licata dalla lista Celentano all'Udc potrebbe essere solo il primo cambio di gruppo nella coalizione che sostiene il sindaco Matilde Celentano. Il timore nel centrodestra è che la civica del sindaco rischi di sfaldarsi nei prossimi mesi, mettendo a rischio gli equilibri in seno, soprattutto, alle commissioni consiliari. In queste ore il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero sta raccogliendo i dettagli delle composizioni delle commissioni e va compreso se bisogna tenere conto del passaggio di Licata all'Udc nell'assegnazione dei posti in seno a ognuna delle commissioni.



Ma questo è relativamente il minore dei problemi. Fratelli d'Italia e Lega, in particolare, vogliono comprendere se i movimenti in corso possano arrecare un danno alla stabilità della giunta Celentano. Nel breve periodo difficilmente ci saranno scossoni, ma tra qualche mese, quando ci sarà da approvare il bilancio, i problemi potrebbero deflagrare, considerato soprattutto che sarà necessario fare parecchi sacrifici per far quadrare i conti dell'ente.