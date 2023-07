Questa mattina, presso la "Sala Calicchia" del Comune di Latina, si sono riunite le prime quattro commissioni consiliari per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti.

Nella commissione Servizi sociali è stato nominato presidente Nicola Catani e vicepresidente Francesca Pagano; nella commissione Trasporti è stato nominata presidente Federica Censi e vicepresidente Valentina Colonna; nella commissione Ambiente è stato nominato presidente Alessandro Porzi e vicepresidente Roberto Belvisi; nella commissione Bilancio è stato nominato presidente Mario Faticoni e vicepresidente Giuseppe Coriddi.

Il Sindaco Matilde Celentano ha voluto augurare buon lavoro ai consiglieri comunali. "Con il vostro insediamento – ha dichiarato – si avviano le funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari e di controllo sull'attività dell'Amministrazione comunale. Si tratta di un compito importantissimo per il funzionamento del Consiglio comunale. Il vostro contributo sarà uno stimolo anche per la Giunta. Auguro a tutti voi, ciascuno nel ruolo assegnato, buon lavoro".

Nei giorni 17, 18 e 20 luglio si riuniranno per la prima volta anche le commissioni Attività produttive, Pianificazione, Lavori pubblici, Istruzione, Personale cultura e sport, Trasporti e Urbanistica per le elezioni dei presidenti e dei vicepresidenti. Tutte le sedute sono trasmesse in diretta in streaming nella sezione archivio all'interno dell'area dedicata alle commissioni comunali del sito del Comune.