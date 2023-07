Sarà Enrico Dellapietà il commissario-presidente dell'Ater di Latina. La nomina è questione di ore e arriverà per mano del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Dunque, ad oltre un mese dal commissariamento dell'azienda per l'edilizia pubblica della provincia di Latina, la Regione nominerà finalmente il commissario, che sarà appunto Dellapietà.

I ritardi di queste settimane pare siano stati legati alle difficoltà di elaborare al meglio il risiko delle nomine nelle Ater e negli enti parco del Lazio. Il centrodestra ha infatti dovuto rispettare equilibri complessi ma alla fine si è arrivati all'intesa. L'Ater di Latina, comunque, è da mesi in quota a Forza Italia, di cui appunto Dellapietà è esponente.

Il neo presidente-commissario in pectore dell'Ater è stato, fino a qualche mese fa, componente del consiglio di amministrazione di un altro ente regionale, ossia l'Arsial, che si occupa della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed enogastronomici. Già consigliere provinciale, Dellapietà ha maturato una grande esperienza nella pubblica amministrazione e ora si trova a guidare il più importante ente territoriale della Regione, ossia quello per l'edilizia pubblica. Riceve in eredità dal predecessore Marco Fioravante, un'azienda che si è rilanciata negli ultimi anni e una delle poche che oggi è in linea coi tempi previsti per la realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr. Tra questi, il principale è quello delle Vele e dell'ex Icos, realizzato in collaborazione col Comune di Latina. Dellapietà sarà commissario e poi presidente quando sarà costituito il futuro consiglio di amministrazione, probabilmente il prossimo anno.

Sempre restando in tema Ater, alla guida di quello di Roma è stato indicato l'ex assessore della giunta Di Giorgi Orazio Campo. L'incarico terminerà con la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'azienda. Nato a Roma il 22 ottobre 1959, Orazio Campo si è laureato in architettura nel 1985. Professore di Architettura all'università "La Sapienza" di Roma dal 1995 e vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Roma dal 2005 al 2009, dal 2009 al 2013 e dal 2013 al 2017, Orazio Campo ha ricoperto molti ruoli nelle Amministrazioni pubbliche, soprattutto nel campo urbanistico.

Infine, per quanto concerne l'ente parco dei Monti Aurunci, la presidenza dovrebbe andare ad un esponente di Fratelli d'Italia. Per i Monti Ausoni, invece, in pole c'è Forza Italia.