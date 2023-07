La comunità di Aprilia dice addio a Paolo Perotto, ex amministratore comunale di Aprilia ed esponente di spicco della comunità dei trentini del territorio. L'uomo è scomparso nelle scorse ore. Perotto è stato più volte consigliere comunale, prima con la Democrazia Cristiana dal 1990 al 1994 sostenendo (nel biennio 1993-94) la giunta Raco; alla fondazione di Forza Italia passò poi con il partito di Berlusconi venendo più volte rieletto prima come consigliere d'opposizione e poi come consigliere di maggioranza nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Luigi Meddi (2002-2004) e poi da Paolo Verzili. Ma Perotto è ricordato anche per il suo notevole impegno nel raccontare la storia dei trentini che prima dell'inizio del 1900 lasciarono le loro terre veso Mahovliani in Bosnia, per poi arrivare intorno ad Aprilia e nei comuni circostanti. Un racconto racchiuso nel libro scritto da Perotto: "Nella terra dell'Airone", la straordinaria storia dei trentini arrivati ad Aprilia, Pomezia e Ardea. E proprio lui fu uno dei promotori del gemellaggio tra il Comune di Aprilia e quello di Aldeno.