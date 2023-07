"Apprendo da alcune indiscrezioni della stampa locale, che sarebbe imminente la scelta di Enrico Dellapietà come commissario dell'Ater di Latina. Si tratterebbe di un noto esponente vicino a Forza Italia. Se questa ricostruzione corrispondesse al vero, dovremmo toglierci il cappello davanti a Claudio Fazzone. Di sicuro, il senatore dimostra di avere la capacità di tenere in grande considerazione i territori e di essere ascoltato nelle alte sfere. E questo dovrebbe indurre noi di FdI ad una riflessione. Da parte di Fratelli d'Italia urge un netto cambio di rotta. Credo sia venuto il momento di farci sentire a tutti i livelli e far pesare la nostra forza politica ed elettorale.



Ho sempre sostenuto che Fratelli d'Italia è una grande famiglia, dove regna l'armonia e l'unità d'intenti. All'interno di questo splendido partito di cui mi onoro di far parte, non ci sono nemici, ma solo persone intenzionate a fare il bene della nostra comunità. Detto questo, ritengo che sul piano locale c'è bisogno di una sterzata. Bisogna contare di più e batterci per conquistare quelle posizioni che ci spettano sul piano territoriale. Chiedo al nostro coordinatore provinciale, il senatore Nicola Calandrini di farsi sentire maggiormente e se vorrà io sarò al suo fianco. La nostra provincia va rispettata. Abbiamo una classe dirigente che è in grado di svolgere qualsiasi ruolo. Non è ammissibile che FdI in provincia di Latina debba fare sempre un passo indietro.

Abbiamo una missione da portare avanti al fianco dei cittadini. E ai tanti sostenitori che ci hanno votato dobbiamo dare delle risposte. Io intendo dare il massimo contributo possibile per far valere le ragioni e la forza del partito in tutte le sedi istituzionali possibili. Per troppo tempo siamo stati fuori dalle sfere di potere della politica nazionale e regionale. Adesso, grazie all'enorme consenso attribuito dai cittadini abbiamo l'autorevolezza per poter rivendicare ruoli e posizioni di governo. Per questo, lancio un appello: cerchiamo di renderci più incisivi nei tavoli decisionali. E' il momento di raccogliere il frutto dei tanti sforzi profusi in questi anni. Guai a cedere sul più bello. Allora forza e coraggio!".