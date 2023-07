Mariateresa Fiore è il nuovo presidente della commissione Finanze e Bilancio del Comune di Aprilia. L'elezione è avvenuta questa mattina nel corso della seduta in corso di svolgimento nell'aula consiliare di piazza Roma. Fiore, esponente di Aprilia Valore Comune, è stata eletta all'unanimità. Vice presidenti sono stati eletti Edoardo Baldo (Fratelli d'Italia) e Francesca Barbaliscia (L'Altra Faccia della Politica), quest'ultima in rappresentanza dell'opposizione. "Vi ringrazio, mi rendo conto questo sarà un ruolo dei più semplici, dobbiamo sciogliere nodi delicati, ci sono degli equilibri da rispettare - ha detto la neo eletta Mariateresa Fiore - e sicuramente quello di bilancio e finanze è un settore delicato, da gestire al meglio. Ringrazio i consiglieri di maggioranza e di opposizione, i dirigenti comunale e i direttori di settore che quotidianamente danno spunto e contributi alla macchina amministrativa. Faremo del nostro meglio con grande trasparenza e legalità, tenendo in considerazione le esigenze dei cittadini. Lo faremo nel supremo interesse della città".