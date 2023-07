"Esprimo forte condanna per l'atto vandalico compiuto questa notte in via don Morosini, a Latina, dove ignoti hanno divelto la targa di rappresentanza posta all'ingresso della sede provinciale di Fratelli d'Italia. Un atto intollerabile, un gesto vigliacco da condannare con fermezza come per ogni forma di intolleranza, da ogni parte essa provenga.

Tra l'altro, lo stabile che oggi ospita la sede provinciale del partito di Giorgia Meloni è stata la mia casa per oltre vent'anni, creando un legame difficile da spezzare. Esprimo dunque la mia solidarietà alla comunità di Fratelli d'Italia, donne e uomini che giornalmente si prodigano a favore del territorio e a cui va la mia massima vicinanza politica e umana.

Ogni forma di violenza e di vandalismo deve essere respinta e rimanere al di fuori della politica, sempre".

Lo dichiara in una nota l'On. Vincenzo Zaccheo, già Sindaco di Latina