Esistono soluzioni alternative per garantire lo svolgimento delle esercitazioni militari ma all'esterno del Parco Nazionale del Circeo. E' questa la posizione di Fratelli d'Italia a Sabaudia che attraverso il consigliere di riferimento, Maurizio Lucci, è pronto a farsi portavoce davanti al Ministro della Difesa Guido Crosetto, di una nuova proposta. «Durante l'ultimo consiglio comunale - commenta Lucci - insieme ai colleghi Consiglieri di Minoranza abbiamo presentato una mozione di solidarietà nei confronti del Parco Nazionale del Circeo sia per il perdurare della difficoltà gestionale per la vacanza della figura del Direttore, e, dopo anni di faticoso e insoddisfacente compromesso, sia per sostenere la necessità e l'urgenza di far cessare le esercitazioni militari in piena zona Ramsar che è a tutela ambientale integrale. Prendiamo atto per l'ennesima volta che questa Amministrazione a guida del Sindaco Mosca si dimostra inadeguata nel dare risposte nette e chiare alle problematiche che investono la città di Sabaudia».

La priorità ora è quella di presentare proposte che possano essere realizzabili e FdI su questo ha una sua linea. «Come gruppo comunale di FdI - prosegue Lucci - ribadiamo l'importanza della tutela dell'ambiente altresì ritieniamo che alla presenza storica-culturale delle strutture che ospitano corpi militari vada doverosamente riconosciuta un' importanza strategica anche a livello nazionale. La nostra posizione è chiara e precisa ed intendiamo ribadirla pubblicamente. Siamo contrari alle esercitazioni dentro una zona a tutela integrale perché l'impatto sull'ambiente è nocivo e può generare conseguenze negative indirette anche sulle attività agricole e di allevamento presenti in prossimità. Riteniamo però che vadano garantite le attività di esercitazione ai corpi militari per l'importanza strategica che queste rappresentano per l'interesse nazionale.

Come gruppo comunale di F.d'I contatteremo direttamente il Ministro della Difesa Guido Crosetto illustrando la possibilità concreta che a queste esercitazioni previste per i militari in stanza a Sabaudia venga garantita una tempistica e uno spazio al Poligono di Nettuno che già ospita esercitazioni militari sia terresti che marine (ubicato circa 30 di Km. a nord di Sabaudia), la cui superficie è di 1500 ettari e si estende da Creta Rossa a Val Montorio ed è compreso tra il litorale tirrenico a sud e la strada che unisce i territori comunali di Nettuno e Anzio. Ribadiamo che la nostra azione politica sul territorio si concentra nel cercare e dare risposte concrete e soluzioni quanto più efficienti alle istanze e alle problematiche del nostro territorio rifuggendo sia prese di posizione strumentalmente ideologizzate o, peggio, una propaganda autocelebrativa fine a se stessa».