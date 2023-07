«In riferimento alle notizie che stanno circolando circa le dimissioni del vicesindaco e Assessore Luisa Bonfiglio, a me in qualità di Sindaco e all'Amministrazione Comunale non risulta alcun atto ufficiale con il quale siano state presentate le dimissioni in oggetto». Così in una nota lunedì sera si è espresso il sindaco di Pomezia, Veronica Felici, in merito alle presunte dimissioni, per motivi strettamente personali, del vicesindaco di Pomezia Luisa Bonfiglio, che ricopre anche la carica di Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione. La comunicazione del sindaco è arrivata per fare chiarezza e per rispondere alle critiche dell'opposizione in merito alla defezione (inesistente a detta del sindaco) di Laura Bonfiglio. Una notizia che, come detto, aveva smosso la minoranza.



«Dimissioni lampo per la Vicesindaca Luisa Bonfiglio, arrivate ieri 16 luglio 2023 - così una nota diffusa dal Partito Democratico al livello locale - Pur rispettando la decisione personale della Bonfiglio, non possiamo non sottolineare che questa Giunta continua a mostrare fatica nell'organizzare una squadra di Governo. A nulla valgono i tentativi del sindaco che non riesce a supplire alle spaccature interne e che non sostituisce la responsabilità di governare».

Critiche anche dai grillini: «A nemmeno un mese dalla nomina arriva la notizia delle dimissioni del Vice-Sindaco Luisa Bonfiglio. Brusca frenata per il lavoro della Giunta arrivata talmente velocemente che non abbiamo nemmeno avuto modo di conoscere la Bonfiglio in consiglio comunale e di fatto è come se non fosse mai esistita».



Ma nella serata di lunedì è arrivata la smentita del sindaco di Pomezia.