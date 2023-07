Si è insediata ieri al Comune di Latina l'XI Commissione, quella dell'Urbanistica, eleggendo il presidente Roberto Belvisi, ingegnere, consigliere comunale in forza alla Lega, con vicepresidente Giuseppe Coluzzi.

"Porteremo avanti con lealtà, correttezza e volontà la pianificazione del territorio, affrontando quelle criticità complesse da risolvere e puntando su altri aspetti per valorizzare il territorio cercando al contempo di migliorare la qualità della vita dei cittadini" queste le prime parole di Roberto Belvisi, dopo l'elezione ottenuta con 7 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 assente.

Ora per la Commissione Urbanistica si apriranno una serie di attività, "che di volta in volta valuteremo e affronteremo con l'assessorato di riferimento, quindi con Annalisa Muzio, perché il nostro è e resterà un lavoro di squadra volto a far cambiare passo all'amministrazione comunale in modo da essere incisivi sul territorio stesso" ha detto il presidente della Commissione Urbanistica. In particolare, il lavoro si concentrerà sui diversi temi che appartengono a questa Commissione (lavori pubblici; manutenzioni e servizi tecnologici; arredo urbano; traffico; urbanistica; edilizia privata e residenziale pubblica; ecologia; ambiente; gestione del verde pubblico; aziende speciali e partecipate per materia; regolamenti e capitolati d'appalto). Il territorio di Latina è vastissimo. Vorrei ricordare soltanto un dato statistico, cioè che i chilometri quadrati della nostra città sono superiori anche a una realtà cittadina come quella di Napoli, stante a dimostrare la complessità dell'impegno che spetta me e tutti i validi componenti della Commissione: per facilitare la nostra attività andremo a mappare le criticità da nord a sud passando per il centro e la Marina, per poi intervenire sui punti necessari atti a migliorare, valorizzare, potenziare e sviluppare un territorio che ha le capacità per puntare al settore turistico" conclude Belvisi.