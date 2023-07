Essere in possesso della laurea nei settori ingegneria, economico e giuridico, un'esperienza di almeno due anni di direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche o in organismi e enti pubblici o privati e la capacità di programmare, coordinare e gestire i problemi e di promuovere le innovazioni organizzative, tecnologiche e comportamentali. Sono alcuni dei requisiti che il Comune di Latina cerca nel nuovo direttore generale nell'avviso pubblico pubblicato ieri per il conferimento dell'incarico a tempo determinato. Il Comune si affida al bando per coprire un posto strategico, lasciato vacante per due anni dopo l'addio dell'ente da parte dell'ultimo direttore Rosa Iovinella, un ruolo che negli ultimi mesi sembrava essere destinato al novero di scelte fiduciarie e politiche. I criteri di scelta sono invece rigorosi e stringono in modo selettivo già il novero dei possibili candidati: tra le esperienze professionali si legge che il candidato, se dipendente dalle amministrazioni statali reclutato a seguito di corso concorso, deve aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea dal relativo ordinamento per l'accesso dall'esterno, ma dei quali almeno 1 (Uno) deve essere svolto nella posizione di dirigente o alta specializzazione all'interno della PA oppure aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. I colloqui si svolgeranno alla fine dell'estate, il 31 agosto presso il palazzo comunale ma la valutazione all'esito della procedura non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito "in quanto la procedura - si legge nel bando - è finalizzata all'individuazione del contraente nell'ambito del rapporto che si intende costituire». Dunque ci si affiderà alla procedura pubblica per individuare l'alto dirigente in questo ruolo strategico, e non è escluso che tra i concorrenti possa esserci Enrico Michetti, che alcune indiscrezioni recenti vedono come molto vicino all'amministrazione dopo essere stato contattato nei giorni scorsi proprio nell'ipotesi di ricoprire questo ruolo. Il suo nome è circolato insieme ad altri che potrebbero partecipare alla selezione. Avvocato, con decenni di carriera alle spalle, spesso a servizio degli enti locali e cavaliere al merito della Repubblica: questo il profilo di Michetti che tutti ricordano per essere stato nel 2021 il candidato del centrodestra sfidante di Roberto Gualtieri per la poltrona di sindaco di Roma.