Rino Savini presenta ufficialmente il ricorso per tornare in Consiglio comunale. Il primo degli eletti della lista civica Aprilia 2023 alle ultime elezioni amministrative ha depositato l'istanza al giudice elettorale del Tribunale ordinario di Latina contro la decadenza votata dall'assise comunale lo scorso 4 luglio.



Un voto arrivato dal Consiglio comunale dopo il parere rilasciato dal segretario generale dell'Ente Sabatino Iavarone, che non ha convalidato l'elezione, ritenendo Savini in una situazione di incompatibilità con la carica secondo quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 n. 4 del Tuel. Un parere espresso per via di un contenzioso economico (di natura civile) in essere tra il Comune e il consigliere che riguarda il periodo nel quale quest'ultimo era alla guida dell'azienda speciale Multiservizi. Un contenzioso sul quale non c'è ancora un pronunciamento. Una tesi contestata con forza dal consigliere comunale decaduto, che più volte ha sottolineato come lo stesso articolo 63 del Testo unico degli Enti Locali, al comma 3, specifichi che l'ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. «E nel 2006 - ha detto Savini nel Consiglio del 4 luglio - svolgevo il ruolo di commissario straordinario dell'Asam su delega del sindaco, dunque in costanza di mandato».



Al posto di Savini è subentrato in Consiglio comunale Giuseppe Gabanella, tuttavia già tre settimane fa si era compreso che la vicenda non era conclusa. Proprio l'escluso nel suo intervento aveva preannunciato la possibilità di adire alle vie legali, per riaffermare il suo diritto a sedere in aula consiliare. E dalle parole è passato ai fatti, visto che nelle scorse ore il più votato della lista civica Aprilia 2023-Principi sindaco ha depositato il ricorso, convinto di avere ottime possibilità di rientrare in Consiglio comunale. «Attendiamo fiduciosi - ha detto Rino Savini - le determinazioni del giudice elettorale, certi della bontà delle nostre ragioni».