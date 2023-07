Pesano per oltre cento milioni di euro i contenziosi aperti del Comune di Latina. Una cifra che rischia di mettere in seria difficoltà i conti dell'amministrazione comunale e rispetto alla quale bisognerà fare i conti nei prossimi mesi. E' per questo che il sindaco Matilde Celentano, assieme ai suoi consulenti, agli assessori e alla maggioranza ha deciso di intraprendere la strada delle trattative extra giudiziali per arrivare, laddove necessario e possibile, ad un accordo che eviti all'ente di dover sborsare per intero quella cifra.

Un percorso più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Il primo step di questa linea è apparso evidente con la delibera su Latina Ambiente, dove agli uffici è stato dato l'indirizzo di cercare l'intesa con la curatela fallimentare così da evitare le attuali cause pendenti. La controparte, in questo caso, appare disposta a dialogare e a trovare un'intesa. Ma non sempre sarà facile agire in questo modo, anche considerando che i fronti sono diversi e che gli interlocutori sono decine.

Il totale dei contenziosi dovrebbe aggirarsi attorno ai 114 milioni di euro. L'assestamento di bilancio arriva in commissione domani e sarà il primo momento di analisi e approfondimento della situazione economica dell'ente per la nuova amministrazione. L'avvocatura comunale ha chiesto agli amministratori di tenere da parte circa 43 milioni di euro come fondo rischi. In bilancio dovrebbero essercene circa la metà. «La situazione dei debiti pendenti e dei rischi su contenziosi necessita costante monitoraggio - si legge in una nota del settore Avvocatura - anche attraverso l'analisi di eventuali ipotesi transattive, per le cause che maggiormente potrebbero essere onerose per l'Ente. Tali attività risultano necessarie per il mantenimento degli equilibri pluriennali dell'ente». Insomma, trattare per evitare problemi peggiori.

I contenziosi in campo sono molti e spesso imprevedibili nel loro esito. Dopo una prima ricognizione delle casse comunali, il sindaco Matilde Celentano s'è resa conto delle estreme difficoltà in cui versa l'amministrazione. Non esistono fantomatici tesoretti o riserve a cui attingere, fanno sapere da piazza del Popolo. Pertanto è necessario fare il possibile per evitare che la situazione peggiori. Le trattative per risolvere i contenziosi fuori dai tribunali sono il primo passo.