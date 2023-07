Dopo essere stata eletta con la lista civica Conosco Cisterne e dopo averla lasciata la scorsa estate per passare in Coraggio Italia, il consigliere di maggioranza Maria Renè Carturan abbraccia il progetto politico dell'Udc. «E' stata una scelta - ha spiegato - su cui ho pensato a lungo e su cui ha pesato la storia e la prassi politica di mio padre, Mauro. Naturalmente da quella cultura politica ho anche chiaro il bisogno di mantenere gli impegni presi con i miei elettori. Ero in una civica che sosteneva il progetto politico del sindaco Valentino Mantini e a quell'impegno terrò fede ancora. La mia - aggiunge - non è una scelta amministrativa ma una scelta politica, il sindaco Mantini può contare sul mio pieno sostegno per il bene di Cisterna. Il moderatismo - continua Carturan - è da sempre l'area politica più vasta di questo paese, le esperienze civiche di cui non disconosco l'utilità nei singoli passaggi politici-amministrativi debbono poi tradursi in scelte di campo chiare».

Infine i ringraziamenti: «Per me inizia un percorso nuovo, entusiasmante, impegnativo. Ringrazio il coordinatore provinciale del partito Alessandro Paletta che ha confortato la mia scelta con un intelligente lavoro di cucitura delle varie esigenze in campo, mi ha fatto sentire da subito a casa mia. Come debbo ringraziare Regino Braghetti, coordinatore regionale del partito che ha seguito il mio percorso di adesione». In casa Udc l'altra novità è la riconferma, come coordinatore comunale, di Cristian Ciriaci. Decisione così motivata dal coordinatore provinciale del partito Alessandro Paletta: «Abbiamo voluto confermare il lavoro difficile che Cristian ha portato avanti in questi mesi. L'Udc torna in consiglio comunale a Cisterna e intende restarci. Un primo passo fondamentale nel segno di un rinnovato impegno dell'Udc sia a livello comunale che provinciale».