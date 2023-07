"La Consigliere Eleonora Mattia continua imperterrita a rilasciare dichiarazioni prive di riscontro nella realtà" così Orlando Angelo Tripodi (Lega), presidente della commissione Lavoro, politiche giovanili e vice in quella di Sanità, all'indomani delle esternazioni rilasciate dalla consigliera Eleonora Mattia via social .

"Riguardo la gestione della Lazio Youth Card – continua Tripodi - si attribuisce il successo di aver salvato l'iniziativa Lazio in Tour, quando non ha alcun merito al riguardo avendo la Giunta Rocca riattivato per tempo l'iniziativa. La novità, semmai, rispetto al passato, è che Lazio in Tour era solo un costo per il bilancio regionale mentre da quest'anno lo stanziamento servirà come risorsa di cofinanziamento al Fondo Nazionale per le Politiche giovanili, cosicché a parità di risultati per i giovani laziali, ci sarà un risparmio finanziario di circa 400.000 € che saranno reimpiegati sempre a loro favore. La Consigliera Mattia – conclude il leghista - lasci lavorare la Giunta regionale e tutto verrà gestito nei tempi e nei modi dovuti, è

intenzione, infatti, della Giunta Rocca senza farsi trascinare in polemiche pretestuose, superare i molti limiti dell'era Zingaretti, passando da una gestione personalistica ed elitaria ad una condivisa e compartecipata, come ho potuto già annunciare in Consiglio regionale e la Consigliera sa bene. A questo proposito si modificherà in senso partecipativo e si attiverà la Conferenza regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 29/2001, organismo in 10 anni di governo della sinistra mai convocato ne utilizzato come strumento di confronto democratico. La Giunta Zingaretti ha impiegato 8 anni prima di promuovere una struttura amministrativa apicale che si occupasse di giovani, il Presidente Rocca dieci giorni per dare dignità a queste politiche istituendo un apposito assessorato. Da ultimo possiamo rassicurare la Consigliera Mattia, che se fare interrogazioni rientra nelle prerogative dell'opposizione, governare e programmare rientra nei compiti di chi ha vinto le elezioni, in questo senso presto sarà chiamata a confrontarsi sul Piano triennale delle politiche giovanili di cui non si scorge traccia nel decennio trascorso a testimonianza di una modalità amministrativa legata all'immagine e ad interventi estemporanea ma estranea agli interessi della collettività giovanile" .