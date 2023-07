Il macigno dei contenziosi fa paura e nei prossimi giorni la commissione Bilancio del Comune di Latina convocherà in audizione i dirigenti dell'avvocatura per conoscere dalla loro relazione qual è l'effettiva situazione e quali rischi corrono i conti dell'ente di piazza del Popolo. Di bilancio, ossia di assestamento ma anche di molto altro, si è discusso ieri in commissione.

Spiega il presidente Mario Faticoni: « All'ordine del giorno, oltre ad una verifica di riequilibrio e due debiti fuori bilancio, la modifica al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria. "Ad essere previste con l'attività odierna, nella fattispecie, l'acquiescenza nel caso di installazione abusiva e il ravvedimento operoso. Ebbene, come commissione consiliare abbiamo inteso all'unanimità che vada previsto un sistema di acquiescenza in cui il cittadino, in caso di affissione fuori da concessione, abbia la possibilità di vedersi ridotta l'indennità fino al 30% – invece del 50% – in caso di pagamento entro 60 giorni. Fino ad oggi, infatti, un imprenditore arrivava a pagare il 300% del canone dovuto per installazione o affissione abusiva.

Proprio come accade nei regolamenti del canone unico patrimoniale di tante altre amministrazioni comunali, invece, abbiamo proceduto a modificare non la sanzione amministrativa, che deve essere non inferiore al canone maggiorato dell'indennità, bensì proprio quest'ultima. Inoltre, sempre in relazione all'installazione nella fattispecie abusiva, che prevedeva già il ravvedimento operoso in caso di mancato o tardivo versamento da parte dell'utenza che disponeva già della concessione, come commissione abbiamo emendato all'unanimità una riduzione fino al 20%, al fine di operare concretamente e in continuità con quanto promesso durante la campagna elettorale: vale a dire creare un dialogo aperto con cittadini, imprese ed esercenti di attività commerciali, concedendo loro la possibilità di mettersi in regola e liberandoli da un sistema eccessivamente vessatorio. A ciò, poi, si aggiunga l'effetto positivo sulle casse dell'ente derivante dall'incentivo alla regolarizzazione».

Intanto oggi torna a riunirsi il Consiglio comunale. Appuntamento alle ore 10 con all'ordine del giorno le linee programmatiche del sindaco Matilde Celentano.