"E' mia intenzione convocare in accordo con l'assessore Giancarlo Righini un'audizione della commissione Sviluppo economico congiuntamente con la commissione Agricoltura sul tema della 'vetrina Made in Italy di Amazon'. Naturalmente concorderò modalità e tempi della convocazione con la collega Valentina Paterna. Alla seduta verranno invitati a partecipare sia l'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini e l'assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, oltre ovviamente i vertici di Amazon. A settembre la Regione siglera' un accordo con Amazon per supportare lo sviluppo delle nostre aziende piu' piccole, attraverso la "Vetrina Made in Italy", per sostenere l'internazionalizzazione delle eccellenze del nostro territorio". E' questo il commento di Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio

"Questo strumento - prosegue Tiero - diventerà una vera e propria finestra sul mondo creata per divulgare a un pubblico internazionale lo stile e la qualità della produzione italiana e nello specifico di quella laziale. Crediamo in particolare ad un programma per promuovere e rendere visibili prodotti principalmente artigianali e agro-alimentari con distinzione regionale. Inoltre, garantire la tutela dei nostri prodotti è un contributo alla trasparenza del mercato, alla difesa dei diritti del consumatore e al lavoro dei nostri agricoltori e delle nostre aziende. Da presidente di commissione ritengo inoltre doveroso sviluppare il commercio digitale delle imprese. In una regione come il Lazio, ricca di piccole e micro imprese, la trasformazione digitale rappresenta una vera e propria sfida che occorre affrontare con una serie di strumenti: dagli incentivi alle imprese per la digitalizzazione a livello di organizzazione produttiva, commerciale e organizzazione del lavoro (impresa 4.0), per le imprese industriali, artigianali e commerciali, alle start ups innovative e digitali;, dalla formazione al Digital Innovation Hubs, fino alla ricerca e trasferimento tecnologico.



Amazon intende investire nella nostra regione e noi dobbiamo creare le condizioni affinchè questa grande realtà possa continuare a creare posti di lavoro. Già oggi Amazon conta su 3200 dipendenti nel Lazio. Le imprese che hanno adottato il canale online hanno aumentato il fatturato dell'8,8%. Considerando le sole pmi l'incremento è ancora maggiore.

Hanno ampliato la clientela e 1 impresa su 5 ha riportato un incremento dell'export in media dell'8,1%. Le imprese del territorio localizzate nei pressi del magazzino Amazon di Passo Corese hanno registrato un incremento del fatturato e dell'occupazione pari al 16% e degli utili nella misura del 28%. Nel visitare l'importante sede romana ho potuto appurare che ogni sito Amazon è cardioprotetto e può contare sulla presenza di un defibrillatore.

Va riscontrata un'alta presenza di personale formato sul primo soccorso e per la lotta antincendio. Ritengo importante l'investimento di 7 milioni sulla sicurezza nel 2022.

Il colosso del commercio elettronico ha creato grazie ai quattro centri di smistamento aperti nel Lazio. Strategico il polo logistico pontino, che consente di gestire le spedizioni ai clienti di Anzio, Latina, Formia, Frosinone e delle zone limitrofe. Considero di assoluto valore l'attività del centro di smistamento insediato a Cisterna di Latina. Già creati 134 posti di lavoro (30 operatori di magazzino e 104 autisti). Amazon non solo offre un servizio efficiente ai clienti, ma garantisce ai dipendenti e al personale dei fornitori terzi un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale. Siamo felici di poter rafforzare la sinergia istituzionale con questa grande realtà per il bene dell'economia laziale e delle nostre comunità locali".