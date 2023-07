La commissione ha durata 5 anni e i componenti dovranno essere nominati con il decreto del sindaco, prendendo atto della votazione effettuata dal consiglio comunale per quanto riguarda i rappresentanti del consiglio comunale. "Le competenze della commissione - ha sottolineato l'assessore Marco Moroni- sono quelle di esaminare eventuali proposte di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che ci vengono messi a disposizione dalla Prefettura di Latina attraverso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Come specificato durante i lavori dall'assessore ai lavori pubblici con delega al patrimonio e alla gestione dei beni confiscati Marco Moroni, fanno parte della commissione il Sindaco, cinque consiglieri comunali dei quali tre in quota maggioranza e due di opposizione, dal Segretario Generale, dal dirigente dell'ufficio patrimonio, da una persona di comprovata esperienza nell'ambito delle attività sociali e da un rappresentante di enti e associazioni che operino sul territorio da almeno tre anni e iscritte all'albo comunale o ai registri regionale e nazionale.

