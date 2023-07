Si chiude la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Augusto Andrea Basile, consigliere e capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Terracina. La Corte d'Appello di Roma, a giugno, lo aveva prosciolto per un capo d'imputazione e ora è stato dichiarato estinto il reato per l'altro capo per intervenuta prescrizione. Prescrizione che ha indotto il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, a firmare il decreto di revoca della sospensione dalla carica di consigliere comunale.

La sospensione di Basile da parte del Prefetto risaliva al dicembre 202, ai sensi della Legge Severino, per una sentenza di condanna non definitiva. Basile, anche all'epoca, era consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia nell'assise cittadina a sostegno dell'allora Amministrazione guidata da Roberta Tintari. Basile aveva subito una condanna in primo grado dal Tribunale di Latina per una vicenda risalente al 2014 quando fu coinvolto in un'indagine in riferimento a un paio di episodi avvenuti in Regione Lazio. All'epoca, l'esponente forzista frequentava l'ente della Pisana per via della collaborazione con il consigliere regionale e dello stesso partito Giuseppe Simeone.

Basile, secondo l'accusa, avrebbe presentato a un funzionario una bustarella contenente 50 euro per l'acquisto di un biglietto, così da permettere al funzionario di assistere a una partita di calcio della squadra di cui era tifoso. In seguito, Basile avrebbe anche avvicinato il segretario della direzione

Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio della Regione per porgergli una busta con 1000 euro commentando: "Nella lettera troverà una mia pratica della quale vorrei sapere a che punto siamo". Dall'indagine dei carabinieri, ai quali il segretario della direzione presentò denuncia, ne conseguì il processo per cui Basile venne condannato nel 2019 a sei mesi - pena sospesa - per reati commessi contro la pubblica amministrazione. Quella condanna, nel 2021 e in virtù della Legge Severino, portò alla sospensione dalla carica per 18 mesi.