«E' Itri è accaduto qualcosa di molto grave. Il comportamento del sindaco nei confronti di Fratelli d'Italia è stato di una arroganza mai vista». Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, è rimasto molto colpito da quanto accaduto nella piccola realtà del sud pontino, dove nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Agresti ha cacciato dalla giunta gli assessori di Fratelli d'Italia, aprendo di fatto una crisi che però sarebbe già risolta in quanto in aula il sindaco avrebbe i numeri per restare a galla comunque, facendo appunto a meno di Fdi.

In un panorama provinciale in cui Fratelli d'Italia sta provando a ricompattare la coalizione dopo i successi di Latina e Terracina, il caso Itri è deflagrato in modo dirompente. Non va dimenticato infatti che il piccolo centro pontino esprime anche un assessore regionale come Elena Palazzo. «Mi sono trovato davanti a molte situazioni difficili da coordinatore regionale - afferma Trancassini - ma raramente mi era capitato un atteggiamento come quello che ho registrato a Itri. Il sindaco ha mostrato una arroganza enorme e soprattutto aveva trovato già i numeri per sostituire Fratelli d'Italia. Ho capito quindi che non s'è trattato di un incidente di percorso ma di qualcosa di studiato. Il sindaco ha lavorato per rompere la coalizione». Un atteggiamento appunto, che Trancassini stigmatizza. «Non ritengo inoltre si tratti di una mossa intelligente dal momento che arriva in una fase in cui la filiera di governo può dare risposte molto importanti ai territori, come stiamo già dimostrando di fare. Mi spiace per quanto è accaduto a Itri, perché si sono presi in giro gli elettori e le loro scelte. Da parte mia, solidarietà massima agli esponenti locali di Fratelli d'Italia».

Sul piano generale lo stato di salute di Fratelli d'Italia in provincia è ottimo, secondo Trancassini. Che dà pieno merito al coordinatore provinciale Calandrini. «Il lavoro che sta facendo Nicola sul territorio è molto positivo. Il partito sta crescendo in tutti i territori e di questo non posso che ringraziare tutti i dirigenti, consiglieri e militanti». Sulla tenuta della coalizione, Trancassini non ha dubbi: «Fratelli d'Italia è convinta che l'unità del centrodestra sia un valore prioritario. E lavoriamo ogni giorno per garantirla».