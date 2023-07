Mantenere l'isola pedonale in centro dal prossimo settembre e revocare l'ordinanza n.135 del 30 giugno scorso che invece pone fine alla sperimentazione della pedonalizzazione ripristinando la ztl nei giorni feriali. Queste alcune delle richieste contenute nella mozione presentata dalle forze politiche di minoranza e che sarà discussa oggi in consiglio comunale. Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 intendono mantenere il punto su una questione di visione della città divenuta punto irrinunciabile per l'opposizione.

Tutto nasce proprio dall'ordinanza di un mese fa con cui l'amministrazione Celentano ha deciso sì di prorogare la sperimentazione dell'isola pedonale in centro città, ma con una scadenza senza repliche: quella del 31 agosto in attesa della sua trasformazione in ZTL nei giorni feriali ed Isola pedonale nei giorni festivi a partire dall'1 settembre. Un indirizzo politico annunciato, quello di limitare la pedonalizzazione del centro storico e ripristinare l'area a traffico limitato per venire incontro alle richieste dei commercianti raccolte in questi due anni, e dare seguito ad una linea espressa anche durante il periodo in cui il centrodestra era opposizione a Coletta.

L'isola pedonale doveva essere un esperimento temporaneo, ma l'ex amministrazione aveva scelto politicamente di rendere una formula fissa (in vigore da due anni) quella che ha trasformato la ztl, istituita dal sindaco Di Giorgi 8 anni fa, in zona completamente pedonalizzata e interdetta al passaggio delle auto. Oggi l'opposizione chiede di non fare passi indietro come già spiegò nel consiglio comunale in cui fu ratificata la delibera sui progetti del Fesr, un atto che sul fronte della mobilità andava proprio nella direzione della pedonalizzazione inserendo anche la progettazione per la pavimentazione della ztl. Nella mozione firmata dai nove consiglieri di opposizione si chiede di considerare la pericolosità di una riapertura giornaliera al traffico veicolare dell'area vissuta dalla popolazione fin dal principio come pedonale, «potenziale pericolosità - scrivono i consiglieri- dovuta anche all'eliminazione del semaforo dell'incrocio tra Corso della Repubblica e via Eugenio di Savoia e la presenza di carreggiata stradale dei voluminosi vasi d'arredo». Nella mozione poi si chiede di tener conto che l'iniziativa della pedonalizzazione era stata accolta favorevolmente dall'Osservatorio della ztl «perché risulta opportuno conciliare la percezione da parte dei cittadini in merito alla frequentazione dell'area con le ragioni della sicurezza degli stessi in rapporto all'accesso dei veicoli» e di considerare che sulla base delle risultanze della raccolta dati tra l'utenza lo stesso commissario ha deciso di prorogare la validità dell'area pedonale sperimentale. A sostegno dell'azione dell'opposizione anche una raccolta firme online per mantenere l'isola pedonale già sottoscritta da 500 cittadini e, appunto, il progetto Fesr 2021-2027 che considera la pavimentazione un passaggio da portare a termine. Sulla scorta di queste considerazioni la mozione della minoranza chiederà oggi in aula di impegnare sindaco e giunta a valutare la revoca dell'ordinanza che ordina la trasformazione dell'isola pedonale in ztl nei giorni feriali, di portare a termine la pavimentazione e l'arredo del centro storico e di pianificare nelle commissioni tutte le iniziative socio- culturali- sportive e imprenditoriali che possano consentire la massima fruizione dell'isola pedonale.