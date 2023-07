In seguito al lavoro che si è svolto in commissione Bilancio presieduta dal consigliere Mario Faticoni, oggi in Consiglio comunale è stata approvata all'unanimità la proposta di deliberazione riguardante modifiche al regolamento del canone unico patrimoniale. La delibera prevede l'introduzione del ravvedimento operoso o regolarizzazione spontanea per l'installazione abusiva e il mancato o tardivo pagamento, inserendo una riduzione della sanzione amministrativa rispettivamente del 20% e del 10%. Oltre a questo è stata approvata anche la possibilità della riduzione al 30% dell'indennità se il contribuente adempie entro 60 giorni.

"Con l'approvazione della modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano - si vuole dare un segnale importante alla cittadinanza, con l'obiettivo di lavorare verso la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti. Le modifiche vanno nella direzione di incentivare lo spontaneo adempimento dei doveri da parte del contribuente incorso in irregolarità".