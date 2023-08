Il Senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio, ha incontrato questo pomeriggio, Francesco De Angelis, presidente del Consorzio industriale del Lazio. Un incontro proficuo: i temi affrontati sono stati molti, dalle prospettive di sviluppo nel Lazio - per tutta una serie di risorse che sono ora a disposizione - fino all'annoso problema dei siti dismessi, anche in provincia di Latina, alcuni dei quali sono di competenza del Consorzio.

Il senatore Calandrini e il presidente De Angelis hanno parlato anche della prossima legge di bilancio che, quest'anno, verrà incardinata presso la commissione omonima del Senato e hanno commentato i complessi scenari economici nazionali da considerare.

"Sono soddisfatto di questo incontro – ha commentato il presidente della commissione Bilancio – Lavoreremo in sinergia per raggiungere importanti obiettivi sul territorio".

"Il lavoro di squadra è fondamentale. - ha commentato il presidente De Angelis - Presto avremo la mappa dei siti dismessi e potremo iniziare a riportare la luce laddove c'era il buio"