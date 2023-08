In questo ultimo mese il dilemma, o tormentone estivo, come lo si voglia chiamare si chiama isola pedonale o ztl, uno di quei temi che accendono il dibattito politico e cittadino dopo l'ordinanza n.135 del 30 giugno scorso con la quale l'amministrazione ha annunciato che porrà fine alla sperimentazione della pedonalizzazione in centro ripristinando la ztl nei giorni feriali a partire dall'1 settembre. In linea con questo indirizzo, la maggioranza aveva bocciato la mozione dell'opposizione che chiedeva la revoca dell'ordinanza in un recente consiglio comunale spiegando di voler ripristinare la zona a traffico limitato (con ingressi solo nelle ore centrali senza possibilità di parcheggio) nei giorni feriali in attesa di trovare nuove formule per una pedonalizzazione del centro. Questo pur mantenendo ferma la volontà di proporre la pedonalizzazione in un'altra veste più organizzata e diversa dalla sperimentazione attuata fino ad oggi che ha impoverito l'offerta culturale e ricreativa di quell'area, desertificandola durante la settimana. Quello che però non è emerso fino ad oggi è che l'amministrazione starebbe pensando di non riaprire più il centro alle auto dal lunedì al venerdì già da settembre, come recita l'ordinanza, ma di prorogare ancora l'isola pedonale almeno fino a fine anno. Un accenno a questa possibilità era emerso anche durante il consiglio comunale nelle parole del sindaco Celentano e dell'assessore alla mobilità Gianluca Di Cocco.

«Non siamo favorevoli alle macchine che rientrano nel centro storico – aveva spiegato l'assessore – ma diciamo che bisogna porre fino a questa sperimentazione e decidere cosa fare dell'isola pedonale che, per come è strutturata, è stata un fallimento. Siamo favorevoli alla pedonalizzazione ma va inserita in un discorso integrato su più fronti, Pums, piano del commercio, piano urbanistico e concertata nelle commissioni e negli incontri con cittadini, rappresentanti di categoria, commercianti e comitati». Proprio per studiare meglio quale percorso attuare l'amministrazione intenderebbe ancora prorogare la sperimentazione e questo preciso indirizzo, che modifica quello alla base dell'ultima ordinanza, sarebbe emerso in modo chiaro negli ultimi incontri della giunta. Del resto ripristinare la zona a traffico limitato con ingressi orari ed esporsi anche ai possibili contenziosi che potrebbero derivarne in seguito al ricorso vinto da una residente di Corso della Repubblica che aveva ottenuto due anni fa dal Tar il riconoscimento del diritto di parcheggiare l'automobile sotto la propria abitazione, come si conviene in una zona a traffico limitato, non è una linea che incoraggia i fautori del ritorno all'antico anche dentro l'amministrazione, oltre ad essere in controtendenza con tutto quello che il Comune ha previsto e messo nel Fesr 2021-2027. Nel Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027 per interventi e servizi da realizzare nell'ambito della vision "Latina resiliente", è ben presente, come era emerso anche in consiglio comunale, il progetto di pedonalizzazione nella seconda tranche del programma, quella che dovrà partire tra 18 mesi. In quel programma di opere e progetti di riqualificazione degli spazi pubblici, dei percorsi, delle aree verdi e dell'offerta di servizi, la pedonalizzazione urbana è considerata un passaggio fondamentale e proprio in questa direzione vanno anche gli ultimi contatti tra Comune e Soprintendenza per presentare un progetto del centro storico che derivi «da uno studio generale unitario radiocentrico dell'intero impianto della città di Fondazione», proprio come era stato chiesto dall'organo del Ministero della cultura. Dunque l'amministrazione virerà verso una nuova proroga, con buona pace di chi l'ha chiesta a gran voce, l'opposizione, e forse con il disappunto di chi voleva riaprire al traffico da subito, l'Udc.