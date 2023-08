"Ci sono realtà che vanno pubblicizzate per l'importante contributo che danno al territorio in termini di conoscenze, innovazione e opportunità di crescita. Spazio Attivo Latina è un luogo di incontro e di contatto tra Regione e cittadini, in cui sono disponibili in modo unificato i servizi regionali in materia di Europa, imprese, startup, formazione, orientamento e lavoro". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

"Sono anche disponibili servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, servizi di assistenza agli enti locali e di networking. In un unico punto possono essere offerti servizi a imprese e cittadini, in materia di startup, FabLab, formazione, orientamento e lavoro, in modo da razionalizzare l'offerta a favore dell'innovazione e della competitività economica. Spazio Attivo vuole essere un punto d'incontro, aperto ai territori e alla collaborazione tra enti locali, imprese, consorzi industriali, università e centri di ricerca. E' mia intenzione divulgare il lavoro svolto dal team guidato dal dottor Luigi Campitelli, che ho avuto modo di incontrare nei giorni scorsi. Un servizio utile per non dire indispensabile per la crescita economica del nostro territorio. Organizzeremo un tour itinerante nella provincia per diffondere informazioni e rendere pubbliche opportunità per le nostre imprese. C'è una realtà funzionante che produce numeri importanti e che meritano di essere conosciuti da cittadini e imprese", prosegue Tiero.

"I numeri testimoniano una evidente vitalità della struttura, Pensiamo ai 4236 studenti coinvolti nella Startupper School Academy, un servizio che favorisce la crescita professionale e la creazione e lo sviluppo d'impresa. Alle 250 iniziative per trasformare le idee in prodotti e servizi innovativi, con 100 progetti d'impresa completati e 42 progetti in fase di startup. Credo che in pochi sappiano come vi siano ragazzi che lavorano sui prodotti territoriali, attraverso l'innovazione. Ebbene sono stati elaborati ben 60 prodotti, 52 dei quali sono già sul mercato e con 44 partner di ricerca. Nell'ambito della pluralità di servizi offerti dallo Spazio Attivo di Latina, una posizione di preminenza l'hanno i settori di maggior specializzazione dell'economia pontina, ossia le Scienze della Vita (farmaceutico e agroindustria) e l'Economia del Mare. Ben 25 progetti ammessi relativi a sturtup legate ai temi delle Scienze della vita e volti a valorizzare imprenditorialmente soluzioni e prodotti che rispondono a fabbisogni espressi nell'ambito della salute e del benessere. Prezioso il coinvolgimento di 1166 partecipanti a iniziative di Networking territoriale, che racchiudono competenze specifiche, partnership tecnologiche, produttive, finanziarie e commerciali, in grado di garantire risposta alle esigenze di sviluppo del territorio e alla nascita di startup innovative. In questo contesto s'inserisce il contratto di costa pontino, un documento strategico che integra obiettivi di pianificazione di area vasta con le politiche di sviluppo locale del territorio. Meritano di essere menzionati i settori dell'Open innovation con 6 progetti di imprese selezionati per la realizzazione di soluzioni innovative in ambito di teleassistenza e miglioramento dei servizi per gli anziani. Così come sono presenti azioni di social innovation sul tema Smart city. Con Cittadinanza Smart sono state raccolte 79 proposte per la consultazione e raccolta di idee, soluzioni e progetti. Nella struttura sono attivi spazi di incubazione dove usufruire dei programmi di accelerazione di impresa; FabLab composto da tre locali (Digital Lab, Interactive Lab e Training Lab); spazi di Coworking/Talentworking; uno Sportello Europa; un info point su tutti i servizi e le opportunità regionali ed europee. Inoltre è presente lo spazio per il Porta Futuro. Per non parlare del Contamination Lab, un nuovo laboratorio di imprenditorialità rivolto a giovani talenti e aspiranti imprenditori sostenuto grazie a un apposito bando del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e in collaborazione con le università del Lazio. Insomma, lo Spazio Attivo di Lazio Innova offre servizi fondamentali per lo sviluppo di Latina e provincia, valorizzando il talento e l'ambizione imprenditoriale di tanti giovani e divulgando la cultura imprenditoriale. Il tutto avviene peraltro con soli 4 dipendenti messi a disposizione della struttura. Da parte mia c'è l'intenzione di potenziare anche ulteriormente questo centro, strategico per la nostra economia".