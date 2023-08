A volte il silenzio è più eloquente delle parole, ma in politica e in amministrazione lo è ancora di più. Un'amministrazione attenta e presente sul fronte comunicativo come quella Celentano che in questi mesi replica ad ogni intervento inviando note ed interventi non ha invece inteso replicare o spiegare in alcun modo la sua posizione rispetto ad una lettera delle scorse settimane inviata da parte delle opposizioni che siedono in Consiglio comunale. Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032 chiedevano chiarimenti sulla presenza negli uffici comunali, senza alcun titolo né incarichi ufficiali, dell'ingegner Agostino Marcheselli, capo di gabinetto dell'allora sindaco Vincenzo Zaccheo. Ora i consiglieri di minoranza, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton per Lbc; Maria Grazia Ciolfi per M5S; Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi per il Pd; Nazzareno Ranaldi Per Latina 2032, presentano un'interrogazione formale rivolta alla sindaca Matilde Celentano, al presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero, all'assessora al Patrimonio Ada Nasti e all'assessore al Personale Andrea Chiarato.

«Premesso che le stanze del Comune sono destinate agli impiegati, agli amministratori comunali o destinate, tramite apposite delibere, contratti di locazione o comodato, ad altra attività; Considerato che in una stanza del Comune troverebbe sede e svolgerebbe attività lavorativa l'ing. Agostino Marcheselli – si legge nel testo dell'interrogazione - Verificato che lo stesso Marcheselli non risulterebbe titolare di impiego pubblico, di carica amministrativa, né di alcun ruolo nell'organizzazione comunale; si chiede a che titolo l'ing Agostino Marcheselli lavora in una stanza comunale, che attività svolge, che contratto di lavoro pubblico ha sottoscritto o quale locazione o comodato ha stipulato con il Comune in caso di attività privata, quale compenso riceve se impiegato o quale canone versa, invece, per l'uso privato della stanza». «Agostino Marcheselli, capo di Gabinetto dell'allora sindaco Vincenzo Zaccheo e protagonista di quella stagione politica da dimenticare – commentano i consiglieri – è stato visto aggirarsi nei corridoi del Comune, prendere posto negli uffici comunali con le persone in attesa, maneggiare e tenere sotto chiave documenti ufficiali e dispensare consigli durante le sedute del Consiglio Comunale. A che titolo? Lo abbiamo già chiesto e non abbiamo ricevuto risposta. Così abbiamo presentato ufficialmente, nella giornata di ieri, un'interrogazione a risposta orale immediata alla sindaca, all'assessora al Patrimonio, all'assessore al Personale e al presidente del Consiglio». «La pubblica amministrazione - concludono - deve agire nell'interesse pubblico, ma la nuova amministrazione sembra muoversi ignorando norme e regolamenti ai quali per prima dovrebbe portare rispetto. Ora attendiamo con fiducia una risposta ufficiale in aula consiliare».