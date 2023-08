Sviluppo economico, lavoro e sanità. Sono gli argomenti su cui il Partito democratico ha deciso di puntare per la ripresa post ferragosto, proseguendo quella che è stata definita "estate militante". Due appuntamenti già calendarizzati attraverso i quali il partito provinciale guidato dal segretario Omar Sarubbo prova a gettare giù un'agenda di proposte su cui impegnare poi i vari consiglieri comunali nei 33 comuni pontini.

«La Federazione Provinciale, dopo la conferenza programmatica tenutasi l'8 luglio, è al lavoro per l'organizzazione di un doppio appuntamento in cui affrontare i temi della sanità e dello sviluppo economico - spiega il segretario Sarubbo - Incontri pensati per esprimere la nostra linea politica a riguardo ma anche per ascoltare le proposte degli operatori del settore, rappresentanze sociali, associazioni di categoria, sindacati e cittadini in forma singola o associata.

Venerdì 8 settembre, presso il Circolo Cittadino di Latina, alle ore 18, si terrà l'incontro "Rilanciare l'economia e il lavoro. Difendere la qualità del lavoro, aiutare la buona impresa". Venerdì 15 settembre, presso il Centro Sociale Calabresi di Sezze, alle ore 18, si svolgerà il secondo incontro "La cura della comunità. Sanità territoriale e integrazione socio-sanitaria"». Tematiche non scelte certo a caso. «La questione sanitaria richiede molta attenzione nel nostro territorio soprattutto in questo momento storico in cui le destre al governo della Regione stanno producendo atti per depotenziare la sanità pubblica in favore di quella privata. Non sfugge che il primo provvedimento in materia del Presidente Rocca abbia riguardato la consegna a pioggia di 23 milioni di euro alla sanità privata con il pretesto del supporto ai pronto soccorso affollati. Le differenze territoriali nella distribuzione dei servizi, le lunghe liste di attesa per la cura e diagnostica, la carenza di personale ed il rischio di perdere fondi del PNRR rendono il quadro su cui dover intervenire ancor più critico e complesso».

Altrettanto importante la questione economica. «In materia di economia e sviluppo le proposte dell'estate militante del PD vanno oltre l'importantissima battaglia per il salario minimo. Il PD ha elaborato un articolato pacchetto di proposte: voucher per velocizzare la trasformazione digitale delle PMI; credito d'imposta per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili delle PMI; riduzione della pressione fiscale; sostegno alla formazione per lo sviluppo di competenze professionali; Agenzia per coordinare le società partecipate dello Stato per meglio definirne le missioni strategiche e rafforzare il ruolo dell'Italia nei grandi progetti industriali europei», conclude Sarubbo.