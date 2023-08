Nuovo fronte polemico tra opposizione e maggioranza sulla situazione di degrado di alcuni parchi del capoluogo. A sollevare il tema è la consigliera di Latina Bene Comune Loretta Isotton a cui replica a stretto giro di posta Pina Cochi, consigliera della Lega.



L'attacco di Isotton

«Non si può più tacere sul degrado in cui sono stati lasciati in questi mesi estivi i parchi e le aree gioco della città. Non vogliamo abituarci al degrado in cui versano queste strutture importantissime per la città e per i più piccoli. Numerose segnalazioni di altalene rotte, scivoli danneggiati, pavimentazioni pericolose e aree verdi impraticabili continuano ad arrivare da settimane da parte delle famiglie che quotidianamente usufruiscono di questi spazi». Lo afferma la consigliera comunale di Lbc, che poi fa l'elenco delle aree in questione. «Parliamo del parco Petrucci- Cottignoli, del Berlinguer, dell'area giochi dell'Oasi Verde- Susetta Guerrini, dello stesso Parco San Marco, dove molti attrezzi dell'area fitness sono stati vandalizzati e non sono più utilizzabili, la staccionata è stata divelta e i giochi d'acqua del laghetto sono già fermi perché manca una costante pulizia dei filtri che andrebbe fatta ogni due mesi». La consigliera di Lbc sollecita l'amministrazione a provvedere alla manutenzione e anche ad accelerare i procedure dei lavori nei parchi interessati dai progetti del Pnrr e dai fondi Fesr, come il parco Falcone e Borsellino e il Santa Rita. «Purtroppo il più delle volte la causa del degrado non è l'usura o la naturale obsolescenza ma gli atti vandalici che nella nostra città sono diventati cronaca giornaliera. In questo contesto è necessario pianificare l'installazione della videosorveglianza per garantire la sicurezza e prevenire azioni criminali» rileva Isotton. «Molti di questi spazi – spiega poi la consigliera di Lbc – erano stati curati, nella passata amministrazione, attraverso i Cantieri di pace e con il supporto dei ragazzi ospiti dei centri Cas. In una città che si promuove come ‘Capitale della cultura' lasciare al degrado aree gioco per bambini è una mancanza grave. La cultura è un concetto ampio che deve arricchire tutti e guardare anche ai più piccoli per investire su di loro».

La replica di Pina Cochi

A stretto giro arriva la replica della consigliera della Lega Pina Cochi, secondo la quale quelle della collega di Lbc sono polemiche pretestuose. «Lbc e la consigliera Isotton hanno la memoria corta: oggi hanno il coraggio di parlare dei parchi e delle aree verdi dopo che durante la loro amministrazione hanno perso centinaia di migliaia di euro per due dei tre progetti Upper, Mentre il terzo parco di via Roccagorga ‘Ever Green' è partito in extremis, salvato solo grazie alla nostra determinazione e alla dedizione degli uffici comunali». Ma non ci sono solo queste aree. «Parliamo poi del parco Falcone e Borsellino: decisivo è stato l'impegno di questi mesi del nostro assessore Massimiliano Carnevale che ha lavorato senza sosta unitamente al personale degli uffici comunali. Grazie a quello che è stato fatto in questi mesi, i cittadini di Latina presto potranno finalmente tornare a frequentare una delle aree verdi più belle della città in totale sicurezza e tranquillità, riappropriandosi di uno dei luoghi simbolo della nostra comunità dopo tutte le polemiche sul sul nome e sul degrado in cui era stato abbandonato - prosegue Cochi - Inoltre lo stesso parco di porta nord è in pieno cantiere e presto seguiranno interventi in tuttte le aree inserite nel FESR a cominciare da via don Morosini. Appare dunque davvero patetico il tentativo di Isotton e di Lbc di rigirare la frittata dopo che per anni hanno lasciato giostre transennate come quelle di via Ovidio o parchi privi di qualsivoglia manutenzione come appunto lo stesso Parco Falcone e Borsellino dove le giostre per i bambini sono rimaste per anni nel più totale degrado, prive di ogni minima manutenzione».