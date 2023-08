Perchè la decisione di restituire un bene confiscato non è stata affrontata in consiglio comunale? E' questo uno degli interrogativi che vengono posti dai consiglieri di opposizione Giancarlo Massimi e Vincenzo Avvisati firmatari di una mozione avente ad oggetto appunto la restituzione da parte del Comune all' Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata di un'abitazione confiscata che si trova in Corso Vittorio Emanuele III angolo via Principe Amedeo.

Con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio comunale, a giugno dello scorso anno l'immobile era stato destinato a finalità sociale. E come evidenziato nei giorni scorsi dai consiglieri Mellano e Iorio c'era anche un progetto per quel bene che prevedeva tra le altre cose, la realizzazione di una sala prove per i giovani di Sabaudia. «Il Comune di Sabaudia ha avuto in gestione dall'Agenzia per i Beni Confiscati circa 54 immobili -scrivono nelle premesse i consiglieri - tra appartamenti e terreni, finalizzati ad un uso pubblico per finalità sociali e culturali; l'immobile in questione sarebbe, per la sua posizione, importante per rivalorizzare Piazza Roma; questi spazi potrebbero essere destinati ai giovani».

Con la mozione sostanzialmente si «impegna la Giunta Comunale a stanziare, anche tramite risorse proprie di bilancio in assenza di finanziamenti specifici, sul bilancio 2024 le risorse necessarie per un recupero dell'immobile - e poi ancora si impegna - la Giunta Comunale, nel rispetto del vigente Regolamento sui Beni Confiscati, a proporre apposito bando per finalità sociali e/o culturali coinvolgendo, attraverso assemblee pubbliche, i giovani ed il mondo dell'associazionismo». I consiglieri hanno chiesto inoltre entro sei mesi, di adottare un piano di utilizzazione dei beni confiscati. Nelle ultime ore, tuttavia, come da prassi, sull'albo pretorio del Comune è comparsa la determinazione contenente l'aggiornamento dell'elenco dei beni confiscati assegnati all'Ente, l'immobile in questione è stato riconsegnato.