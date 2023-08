"La ratifica del MES? Attualmente è in funzione, stiamo comunque parlando di una modifica. Non so sinceramente come finirà, deve decidere il Parlamento. Ma credo che probabilmente una soluzione possibile sia più o meno quella indicata da Antonio Parenti (Direttore della rappresentanza in Italia della commissione europea)". La soluzione indicata da Parenti prevede che venga ratificato portando una dichiarazione del primo ministro che ogni utilizzo del Mes deve passare attraverso un voto del Parlamento.

Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, ospite di "Mediterranea - La civiltà blu", la rassegna ideata da Micromegas comunicazione in svolgimento a Sabaudia, durante il dibattito moderato dal vicedirettore del Tg de La7 Andrea Pancani, ha prospettato una soluzione alla questione relativa alla ratifica del Mes ancora non effettuata dall'Italia.

Intervenendo nel talk dopo Antonio Parenti - Direttore della rappresentanza in Italia della commissione europea -, sollecitato da Andrea Pancani sul tema, ha spiegato che la proposta illustrata da Parenti potrebbe essere una soluzione possibile alla questione.

In seguito Procaccini ha chiuso a una possibile alleanza tra conservatori e socialisti nella prossima legislatura europea: "Escludo un'alleanza tra popolari, socialisti e conservatori. Quella dei conservatori e dei socialisti sono due agende politiche troppo distanti, ma penso che ci sia la possibilità di una maggioranza di centrodestra". Poi precisa: "In questi anni Ursula von der Leyen ha portato avanti un'agenda di centrosinistra. Se ci fosse invece un candidato di centro destra, per esempio Roberta Metsola, che è una donna più di centrodestra, questo ci predisporrebbe maggiormente al voto. E anche se fosse votata dalla sinistra mi interesserebbe poco".

