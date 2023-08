C'è soddisfazione, in Fratelli d'Italia provincia di Latina, per le nomine nazionali di due esponenti di spicco del partito in provincia: l'On. Sara Kelany (nominata responsabile del dipartimento immigrazione) e l'On. Maria Burani (messa a capo della consulta del dialogo interreligioso).

"Si tratta di nomine di rilievo – spiega il coordinatore provinciale, Senatore Nicola Calandrini – di cui andare fieri e che premiano i risultati e l'impegno profuso da tutti i patrioti della provincia di Latina negli ultimi anni. Le soddisfazioni non arrivano solo dalle urne ma è lo stesso partito che riconosce quanto di buono fatto sui territori. Queste nomine rappresentano un ulteriore stimolo per continuare a lavorare a testa bassa per il bene delle nostre comunità e della nazione intera. Un augurio sincero a Sara Kelany e Maria Burani che conosco personalmente e stimo da anni".

Il coordinatore provinciale interviene anche sulla nomina di Arianna Meloni a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia: "Ho accolto davvero con gioia questa nomina. Conosco molto bene Arianna e la sua vicinanza al territorio che mi onoro di rappresentare in Senato. Credo sia la donna giusta a ricoprire questo delicato incarico, in un momento in cui il partito è in crescita e mantenere l'unità diventa la priorità".