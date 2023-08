«L'isola pedonale va nella direzione della riduzione dell'inquinamento e del ripristino degli ambienti naturali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini». Nazzareno Ranaldi, consigliere comunale di Per Latina 2032 non ha dubbi: è la strada giusta. Solo che bisogna lavorare per incrementare la qualità del centro cittadino.

«È tempo di costruire un percorso che porti a completare la futura isola pedonale attraverso uno studio della mobilità del centro storico e non solo - afferma Ranaldi - una definizione delle funzioni del centro e la destinazione dei suoi principali edifici (Banca d'Italia, Palazzo M, Intendenza di Finanza, Capannoni Consorzio Agrario con la Casa della Musica, Garage Ruspi, mercato Annonario), un'indagine delle ragioni dei commercianti, tenendo conto delle esigenze dei cittadini. Senza dimenticare che come amministratori dobbiamo farci guidare dalle leggi in materia di ambiente e sostenibilità per noi e per le future generazioni». Il consigliere ricorda con rammarico che la maggioranza ha bocciato la proposta avanzata in Consiglio comunale dalle opposizioni. « rimane la contraddizione che smantellare l'isola pedonale è una decisione affrettata, perché non praticabile, quando in consiglio sono stati richiesti finanziamenti sul FESR 2021-27 per 4 milioni di euro per estendere la pedonalizzazione nel centro». Nello specifico Ranaldi è convinto che «riportare le macchine in centro sia un errore, forse ci dobbiamo interrogare se siano state esplorate tutte le strade e messo in campo tutte le iniziative per far decollare l'isola pedonale. Pensare al Centro Storico significa discutere delle funzioni che deve assolvere: dagli uffici comunali in centro, alla ristrutturazione del mercato annonario, alla riqualificazione della Banca d'Italia ed all'utilizzo che se ne vuole fare, al complesso del palazzo della cultura e alla Casa della Musica, alla riqualificazione delle vecchie autolinee, l'Intendenza di Finanza, il Garage Ruspi, la Biblioteca, il Palazzo M». Il consigliere è d'accordo con le proposte arrivate dall'associazione Urban Center e aggiunge: « Tra i commercianti ovviamente ce ne sono di favorevoli e contrari, ma è interessante riportare la voce di chi sostiene che il ritorno alla ZTL non favorirebbe certo un aumento delle vendite perché la ZTL non prevede la sosta quindi sarebbero macchine di passaggio ma tutti potrebbero essere favorevoli a creare uno spazio commerciale attraente per i cittadini attraverso la cura degli arredi, rinnovata pavimentazione delle strade, organizzazione di eventi. L'isola pedonale va nella direzione auspicata, quella della riqualificazione verde delle città, riduzione dell'inquinamento, abbattimento delle isole di calore».