Il consiglio comunale di domani ha come primo obiettivo quello di ridisegnare il waterfront di Gaeta e già si intravvedono le prime critiche dell'opposizione che, probabilmente, animeranno la riunione. Il Pd ieri ha fatto una nota che annuncia battaglia, poiché si teme che l'intera fascia costiera tra il centro di Gaeta e il confine con Formia possa diventare un unico lunghissimo pontile per le imbarcazioni da diporto.

«La solita delibera, costruita sempre con lo stesso stile e con le stesse finalità, che non mette al centro Gaeta, ma la utilizza come strumento. - si legge nel documento del Partito democratico - Molte delle premesse sono assolutamente condivisibili, come quella per cui ‘le risorse incamerate annualmente dall'AdSP a valere sul porto di Gaeta vengano impegnate, detratte dei costi generali di gestione, agli investimenti strategici di sviluppo, alla progettualità futura nonché al corretto mantenimento degli spazi e delle infrastrutture del porto di Gaeta', e così come quelle relative alle finalità di sostegno e potenziamento dei comparti della pesca e della cantieristica. Come non condividere questi obiettivi? Peccato - prosegue il documento - che ci sia il solito ‘scivolamento' verso soluzioni che sembrano andare contro l'interesse generale della città, ma al contempo sembrano ‘strizzare l'occhio' a qualche privato. Ed il problema non è l'interesse privato in sé, quanto il totale disinteresse verso l'interesse pubblico. Nel caso dello sviluppo diportistico, in questo documento sembra possibile prevedere ormeggi di varia natura per diportisti in tutto il tratto di costa che va da Punta Stendardo a Conca (al confine con Vindicio), non risparmiando nessuna zona. Dunque, potenzialmente, non ci sarà più un tratto di costa ‘libero' e visibile, oltre ad un congestionamento smisurato – ed evidentemente non calcolato – di diportisti nel Golfo, e ad un impatto sulla sostenibilità ambientale che andrebbe ‘forse' considerato. Questa delibera è un atto di indirizzo politico, e mi sembra che di politica, quella vera, qui dentro ce ne sia davvero poca».

La richiesta di posti barca è in crescita costante negli ultim anni, eccezione fata per il periodo del covid per evidenti motivi.