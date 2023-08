Le articolazioni territoriali di Rifondazione Comunista, Unione Popolare, Sinistra Anticapitalista e Potere al Popolo si ritrovano per una 4 giorni di festa che si terrà da domani (giovedì 31 agosto) a domenica 3 settembre presso l'area esterna della Comunità Raggio di Sole di Aprilia in via Aldo Moro, dalle ore ore 18.00 alle 24.00. Un fine settimana di festa, dicevamo, ma soprattutto di confronto e dibattito con associazioni, movimenti, cittadini e prestigiosi relatori, sui temi di maggiore rilevanza e attualità, sul piano locale e nazionale.



Si inizierà giovedì, alle ore 18, con la presenza di Anpi, Comitato NO Autostrada NO Bretella, Reti di Giustizia che dialogheranno su partecipazione alla vita politica e concetto di democrazia dal basso, per proseguire, venerdi 1 settembre, sempre alle 18.00 con un confronto su lavoro, salario minimo e caro-vita. Presenti, Eliana Como, portavoce nazionale de Le Radici del Sindacato in CGIL, Stefano Galieni, responsabile immigrazione del Partito della Rifondazione Comunista e Francesco Locantore dalla Direzionale Nazionale di Sinistra Anticapitalista.La giornata di sabato sarà dedicata a un confronto sulla violenza di genere, introdotto e coordinato dall'attivista lesbica e saggista Paola Guazzo, a cui parteciperanno anche Antonella Petricone (BeFree, Casa Internazionale delle Donne di Roma, Indici Paritari) e Laura Vassalli del Collettivo Donne di Classe. Domenica, infine, sempre alle ore 18.00, ci occuperemo delle problematiche legate alla salvaguardia ambientale, da un punto di vista locale e globale, e di ecosocialismo, con Elena Mazzoni (Responsabile Ambiente del Partito della Rifondazione Comunista), Bruno Buonomo (Fisico presso INFN, Comitato Politico Nazionale Sinistra Anticapitalista) e Sara della Giovanpaola (Rete Ecosocialista di Roma).



Ad arricchire e impreziosire il programma, dalle ore 21.00, giovedì e sabato, intrattenimento a cura dell'Associazione Officine Musicali e due eventi d'eccezione: venerdì, incontro con il regista Fabio Grimaldi, autore del documentario sull'esperienza umana, politica, pedagogica della Scuola 725 di Don Roberto Sardelli a Roma, selezionato per la finale dei Nastri d'Argento; domenica, gran finale con la straordinaria partecipazione di Ascanio Celestini, attore, regista, drammaturgo e scrittore sempre attento tanto ai temi della memoria che dell'attualità. Durante tutta la durata della festa sarà attivo uno stand gastronomico con prezzi popolari e cibo di qualità e i visitatori potranno visitare gli spazi espositivi gestiti da associazioni e movimenti del territorio, con mostre e materiale informativo.

"Invitiamo i lavoratori, i giovani, i cittadini tutti oltre ad associazioni, movimenti politici e sindacali alla presenza e alla partecipazione attiva a queste giornate di confronto - scrivono Rifondazione Comunista Aprilia

Sinistra Anticapitalista Aprilia, Unione Popolare Aprilia e Potere al Popolo e impegno per ripartire e programmare la nuova stagione di lotta, proposta e difesa dei diritti che ci aspetta sia a livello nazionale che locale".