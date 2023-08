Anche il consigliere comunale e portavoce di Fratelli d'Italia, Matteo Grammatico, mostra soddisfazione per l'accordo raggiunto dal Comune sulla gestione dello stadio Quinto Ricci. Un'intesa che prevederà una convivenza tra Centro Sportivo Primavera, Akkademy Aprilia Soccer School e Asd Runforever per la stagione sportiva 2023-24. «Esprimiamo piena soddisfazione per l'accordo raggiunto con le tre società per la gestione dello stadio. Fin dal primo giorno - spiega Grammatico - ci siamo adoperati per far si che le società svolgessero al meglio le proprie attività in base alle relative esigenze, Ma soprattutto società rappresentate da apriliani che porteranno in giro per la provincia e la regione il nome di Aprilia, quello che qualcun altro aveva ben pensato di far sparire. In bocca al lupo ad Akkademy e Centro Sportivo per i relativi campionati».