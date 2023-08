«Ci siamo attivati affinché il bando regionale sul trasporto marittimo per le isole pontine rispondesse alle reali esigenze del territorio». Così l'assessore all'Ambiente, ai Cambiamenti climatici, allo Sport, alla Transizione energetica, alla Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo.

«I sindaci delle isole di Ponza, Francesco Ambrosino e di Ventotene, Carmine Caputo, all'indomani dell'uscita del bando, avevano mosso delle obiezioni, preoccupati per alcuni aspetti che avrebbero rischiato di penalizzare il servizio da e per le isole. Mi sono fatta personalmente portavoce di tale preoccupazione presso il Presidente Francesco Rocca che si è immediatamente fatto carico della questione – precisa Palazzo – invitando le parti a un confronto. Così, insieme all'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, che ringrazio per la pronta risposta, abbiamo organizzato un incontro per affrontare i temi sollevati. Le osservazioni, in particolare quelle relative all'aumento di capacità di trasporto passeggeri, alla velocità delle navi e all'utilizzo di porti alternativi in aggiunta a quello di Terracina, sono state accolte».

«Ringrazio i sindaci per l'approccio costruttivo – conclude l'assessore - abbiamo dimostrato che la strada giusta per affrontare le questioni è quella dell'ascolto e del confronto tra istituzioni».