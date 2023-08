La città di Aprilia dice addio Giuseppe Colaicovo. L'uomo, da tempo malato, si è spento oggi. Originario del Molise di professione artigiano, Colaiacovo è stato a più riprese consigliere comunale e attivo nella vita politica cittadino, con il Pds venne eletto in Consiglio comunale con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Cosmi, poi il passaggio al Partito Democratico e successivamente nell'Italia dei Valori con il quale venne eletto consigliere dal 2005 al 2009, prima all'opposizione e poi a sostegno della maggioranza Santangelo a seguito dell'accordo tra Pd e Idv con il primo cittadino. Nel 2014 approdò poi ad Aprilia Valore Comune.

Negli ultimi anni il suo impegno politico - seppur diminuito con l'avanzare dell'età - non era mai venuto meno, concentrandosi in particolare sui problemi del suo quartiere Gattone e delle zone circostanti. Da tempo infatti portava avanti una battaglia per la realizzazione del ponte pedonale in via Carroceto, lungo il fosso della Ficoccia, per rendere più sicuro il passaggio dei tantissimi studenti che ogni giorno percorrere la strada per arrivare agli istituti superiori. Un progetto atteso da tempo che era stato illustrato anche ai candidati sindaco alle ultime elezioni. I funerali si terranno sabato 2 settembre alle ore 11.00 nella parrocchia Maria Madre della Chiesa in via Aldo Moro.