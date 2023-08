L'amministrazione comunale riprende possesso dello stadio Quinto Ricci, che a breve tornerà nelle disponibilità delle tre associazioni sportive. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici e patrimonio Marco Moroni, con i funzionari del settore lavori pubblici, gli agenti della Polizia Locale e gli operatori dell'azienda Speciale Multiservizi, ha eseguito il sopralluogo tecnico e le operazioni necessarie per riprendere materialmente possesso dell'impianto sportivo, dopo la risoluzione del contratto con il precedente gestore. La visita è stata l'occasione per procedere al cambio delle serrature e per verificare alcune criticità dell'impianto.

Nei prossimi giorni verrà ratificata infatti la convenzione tra il Comune di Aprilia e le associazioni sportive Akkademy Aprilia, Centro Sportivo Primavera e Associazione Runforever, sulla scorta dell'accordo raggiunto che consentirà loro l'uso provvisorio della struttura, nei tempi e nei modi stabiliti dalla convenzione, in vista della predisposizione di un nuovo bando.

"Oggi abbiamo ufficialmente ripreso possesso dell'impianto- sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Marco Moroni- che nei prossimi giorni tornerà nelle disponibilità delle associazioni sportive. L'amministrazione ha provveduto ad affidare gli incarichi per il collaudo statico necessario e per le verifiche necessarie a produrre i certificati antincendio e ottenere l'agibilità degli spalti. Il nostro obiettivo non è soltanto quello di permettere alle associazioni di sfruttare lo spazio, ma di trasformarlo in uno spazio riqualificato, una struttura aperta e fruibile, a beneficio degli sportivi, dei cittadini e in particolare dei giovani"