Il Comune interviene per la rapida riapertura della "Casa Alloggio" di Ventotene, comunità ricettiva per anziani sita in Piazza Alcide De Gasperi ex "Cenobio Vecchio", ora in fase di ristrutturazione. Nel 2018 il suo servizio di gestione era stato esternalizzato, non potendo il Comune gestire direttamente la struttura per carenza di fondi. Recentemente tale struttura è stata interessata da lavori di efficientamento energetico e adattamento ai cambiamenti climatici, per cui attualmente risulta temporaneamente chiusa. Poichè si è reso necessario assicurare l'operatività della Comunità Alloggio, unica struttura socio-assistenziale dell'isola, anche in considerazione della peculiare realtà locale, che ha accolto anche "ospiti illustri" giunti da altri comuni, ma che è tagliata fuori da molti circuiti assistenziali distrettuali e, alla luce del fatto che il Comitato Istituzionale del Distretto Socio -Sanitario LT5, riunitosi su espressa sollecitazione del sindaco Carmine Caputo, ha evidenziato tutte le criticità di gestione della Casa Alloggio, approvando all'unanimità la proposta del presidente di voler distrettualizzare la struttura, si è ritenuto necessario e urgente provvedere a una sistemazione della stessa per renderne i locali idonei alla riapertura prims possibile allo scopo di ripristinare un fondamentale servizio alla comunità ventotenese.