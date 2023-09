Nella seduta odierna della commissione consiliare Attività Produttive, la consigliera Federica Censi (Lega) ha proposto la revisione del regolamento per le sponsorizzazioni, al fine di favorirne l'attuazione sul territorio comunale.

"Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità di finanziamento importante delle attività del Comune, in particolar modo in un momento storico delicato come quello che stiamo attraversando. Per tale ragione ritengo che l'Amministrazione comunale debba rivedere il regolamento approvato nel 2017, sia in ottica di semplificazione delle procedure sia per quanto concerne l'adeguamento alla normativa vigente e al codice degli appalti. Servono strumenti operativi adeguati allo scopo, che possano favorire quanto più possibile i rapporti tra pubblico e privato, evitando che questi finiscano per soccombere sotto il peso della burocrazia. Auspico, infine, la valutazione di nuove possibilità, come il partenariato e il crowdfunding.

Se mettiamo a sistema un simile impianto, riusciremo a garantire un miglioramento dei servizi alla collettività, daremo uno slancio alla realizzazione di progetti e assicureremo un risparmio di spesa per le casse comunali. Le sponsorizzazioni potrebbero rappresentare un valido ‘rimedio' per l'arredo e successiva manutenzione delle rotatorie della città, per la cura delle aree verdi e per la realizzazione di aree pubbliche attrezzate per il fitness, così come per la riqualificazione di spazi culturali e di aggregazione. Imprese e imprenditori disponibili a investire sulla nostra città ci sono, ma è necessario incoraggiarli fornendo loro strumenti idonei". Lo dichiara in una nota la consigliera comunale in quota Lega, Federica Censi.