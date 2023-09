Il presidente Antonio Di Lenola convocato il consiglio comunale di Sermoneta per venerdì 8 settembre alle ore 18.30 in aula consiliare. Cinque i punti all'ordine del giorno, Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, si passerà alla discussione di una mozione. Al terzo punto ci sarà l'approvazione dello statuto del GAL, Gruppo di Azione Locale e, al quarto, l'approvazione del Protocollo d'Intesa per l'adesione allo Snai, Strategia Nazionale Aree Interne. Questi due punti permetteranno al Comune di Sermoneta di unirsi insieme ad altri Comuni per la presentazione di richieste di finanziamento europeo, tramite la Regione Lazio, per progetti di sviluppo territoriale.

Infine, si procederà all'approvazione dello schema di atto d'obbligo per l'edificazione in zona agricola, in base alla Legge Regionale 38/1999, con relativa abrogazione della delibera di consiglio comunale n.11 del 24 febbraio 2015.