E' Alessandro Panigutti il nuovo capo di gabinetto del Comune di Latina. Il decreto di nomina è stato firmato oggi dal sindaco Matilde Celentano. L'ex direttore di Latina Oggi diventa dunque il "regista" delle attività politico-amministrative del primo cittadino di Latina.

Non è la prima volta che Panigutti svolge un ruolo nella pubblica amministrazione. Durante l'era di Delio Redi, ha infatti ricoperto proprio il ruolo di capo di gabinetto del sindaco. A distanza di anni, torna nello staff del Comune ma con un bagaglio di esperienza arricchito da sedici anni di direzione del quotidiano Latina Oggi.

"Con la nomina di Alessandro Panigutti a capo di gabinetto – dichiara il sindaco Celentano - si completa la squadra. Il capo di gabinetto è una figura chiave per l'espletamento delle mie funzioni di Sindaco. La sua nomina è frutto di una scelta ponderata: Panigutti, tra i fondatori del quotidiano Latina Oggi di cui è stato direttore per oltre un decennio, è un profondo conoscitore della città, interprete delle diverse anime della nostra comunità. Un occhio critico e al contempo propositivo per guardare al futuro con una visione di crescita e sviluppo del territorio. A Panigutti do il benvenuto nella mia squadra" conclude Matilde Celentano.