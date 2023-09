Sono tantissimi i messaggi di commiato arrivate in queste ore per la morte di Fabrizio Marras, il presidente dell'associazione Rete di Giustizia-Il Sociale contro le Mafie scomparso questa mattina a 71 anni. Un cordoglio trasversale testimoniato dai tanti interventi pubblici che ricordano il suo impegno nella lotta contro le mafie. "Fabrizio Marras - ricorda il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi - era noto in tutta la provincia di Latina per l'impegno civico e per le battaglie in difesa della legalità, della giustizia, che lo hanno spinto a svolgere un'opera di sensibilizzazione costante nelle scuole e attraverso gli eventi organizzati con le associazioni che ha presieduto. Con rispetto e tenacia, ha saputo portare le battaglie per la giustizia sociale e per la legalità all'interno del Comune di Aprilia. Oggi nel giorno più triste, a nome dell'amministrazione che rappresento, voglio rivolgergli un grazie di cuore per il prezioso contributo che ha offerto. In questo giorno di dolore, rivolgo un pensiero alla famiglia, alla quale esprimo vicinanza e cordoglio".

Anche la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione "Trasparenza e pubblicità", ha voluto ricordare l'ex presidente dell'osservatorio per la sicurezza e la legalità del Comune di Aprilia. "Se n'è andato questa notte Fabrizio Marras, punto di riferimento ad Aprilia e nel territorio pontino, da sempre impegnato nell'animazione territoriale, per la diffusione della cultura della legalità e nella lotta alle disuguaglianze e alla criminalità organizzata. Fabrizio - ricorda Marta Bonafoni - è sempre stato un osservatore attento, un attivista instancabile e un testimone importante per il territorio, soprattutto per i più giovani. Esprimo la mia vicinanza ai familiari e ai tanti amici che in queste ore stanno condividendo ricordi e momenti trascorsi insieme, nelle tante iniziative che in questi anni ha organizzato e portato avanti ad Aprilia, nelle città pontine e del litorale a sud della Capitale". Mentre il segretario regionale Sinistra Italiana Lazio, Massimo Cervellini, parla di "profondo dolore per la notizia della scomparsa di Fabrizio Marras, fondatore di Reti di Giustizia Contro le Mafie, operante ad Aprilia, Anzio, Nettuno e nel sud Pontino. Una persona che si è sempre spesa ed impegnata in territori con il tessuto sociale dilaniato dalla presenza della criminalità organizzata. Al fianco delle associazioni e delle cittadine e dei cittadini, e padre di molte iniziative, lascerà un grande vuoto ma al contempo un grande esempio da perseguire. Sincero cordoglio da parte della comunità tutta di Sinistra Italiana del Lazio e mia alla famiglia ed ai suoi cari".